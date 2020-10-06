Німеччина направила літак медичної служби Бундесверу, щоб перевезти на лікування 13 українських військових, поранених під час військових дій на Донбасі.

Про це повідомили у Twitter Військово-повітряних сил Німеччини.

“Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’явилися світлини з аеропорту “Бориспіль”, де військові проходять митний контроль.

“Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених”, – повідомила медична служба Бундесверу.