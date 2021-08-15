Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян

Німеччина закрила своє посольство в Кабулі і готується відправити військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше своїх громадян.

Про це заявив журналістам у неділю міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає агентство Reuters.

“Ми робимо все, щоб наші громадяни та наш колишній місцевий персонал виїхали з Афганістану найближчими днями”, – сказав Маас.

Дипломатичне відомство також закликало громадян Німеччини покинути Афганістан.

“Ситуація з безпекою серйозно погіршилася. Німецьке посольство в Кабулі закрито з 15 серпня 2021 року. Цивільні термінали міжнародного аеропорту Кабула також закриті”, – цитує повідомлення Spiegel.

Співробітники німецького посольства вже переведені у військову частину аеропорту Кабула, сказав Маас. Основний персонал залишиться там найближчими днями, щоб допомогти у подальшій евакуації, додав він.

Маас повідомив, що літаки з Кабула полетять до сусідньої з Афганістаном країни. За словами співрозмовника Reuters, знайомого з цим питанням, два літаки доправлять евакуйованих до столиці Узбекистану Ташкента. Звідти людей доставлятимуть до Німеччини на борту цивільних чартерних літаків, сказав він.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.