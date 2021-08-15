Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян

Про це заявив журналістам у неділю міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає агентство Reuters.
“Ми робимо все, щоб наші громадяни та наш колишній місцевий персонал виїхали з Афганістану найближчими днями”, – сказав Маас.
Дипломатичне відомство також закликало громадян Німеччини покинути Афганістан.
“Ситуація з безпекою серйозно погіршилася. Німецьке посольство в Кабулі закрито з 15 серпня 2021 року. Цивільні термінали міжнародного аеропорту Кабула також закриті”, – цитує повідомлення Spiegel.
Співробітники німецького посольства вже переведені у військову частину аеропорту Кабула, сказав Маас. Основний персонал залишиться там найближчими днями, щоб допомогти у подальшій евакуації, додав він.
Маас повідомив, що літаки з Кабула полетять до сусідньої з Афганістаном країни. За словами співрозмовника Reuters, знайомого з цим питанням, два літаки доправлять евакуйованих до столиці Узбекистану Ташкента. Звідти людей доставлятимуть до Німеччини на борту цивільних чартерних літаків, сказав він.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
Бойовики Талібану заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
Раніше бойовики “Талібану” почали звільняти в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі, що заходиться у Кабулі. Зазначається, що таліби увійшли на територію в’язниці, взяли її під свій контроль та почали звільняти в’язнів. Вони масово виходять на свободу у піднесеному настрої.
Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
Нагадаємо що сьогодні, 15 серпня, бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула.
У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.
Сьогодні ж бойовики без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.
14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.
У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.
Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.
Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.
Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.
- Раніше американська розвідка стверджувала, що бойовики “Талібану” мають змогу захопити столицю Афганістану, місто Кабул, через 90 днів. 12 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення столиці країни — Кабула — за 30 днів.