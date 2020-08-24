Відповідну заяву у Twitter оприлюднив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Як відомо, німецькі лікарі підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у стані коми, отруїли.

Федеральний уряд Німеччини, де Навальний проходить лікування, вимагає терміново розслідувати інцидент.

“Беручи до уваги визначну роль пана Навального в політичній опозиції в Росії зараз терміново потрібно розслідувати цей злочин до найдрібніших деталей — і зробити це при повній прозорості. Винні мають бути визначені і притягнуті до відповідальності.”, — йдеться у спільній заяві Мааса та канцлера Ангели Меркель.

Також Маас та Меркель висловили надію, що політик зможе повністю видужати.