Відповідну заяву у Twitter оприлюднив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Як відомо, німецькі лікарі підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у стані коми, отруїли.
Федеральний уряд Німеччини, де Навальний проходить лікування, вимагає терміново розслідувати інцидент.
“Беручи до уваги визначну роль пана Навального в політичній опозиції в Росії зараз терміново потрібно розслідувати цей злочин до найдрібніших деталей — і зробити це при повній прозорості. Винні мають бути визначені і притягнуті до відповідальності.”, — йдеться у спільній заяві Мааса та канцлера Ангели Меркель.
Також Маас та Меркель висловили надію, що політик зможе повністю видужати.
- Нагадаємо, 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омську до Берліну.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.