У Німеччині вводять жорсткий локдаун з 16 грудня по 10 січня.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише DW.

Через складну ситуацію з коронавірусом по всій країні закриваються магазини роздрібної торгівлі за винятком продовольчих, а також дитячі садки та школи.

Відкритими залишаться аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси і поштові відділення.

На різдвяні свята 24—26 січня дозволені зустрічі у вузькому сімейному колі за участю не більше дев’яти осіб. На Новий рік (31 грудня та 1 січня) вводять заборону на зібрання.

Відвідування богослужінь на період локдауну дозволять, але повинні дотримуватися соціальної дистанції і маскового режиму. На великі богослужіння допускатимуть лише за попереднім записом.

З 16 грудня по 10 січня громадянам також рекомендують відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон за винятком тих випадків, коли це абсолютно необхідно.

Підприємства, які постраждали від локдауну, можуть розраховувати на отримання ширшої допомоги від держави. Максимальна сума допомоги збільшується з 200 до 500 тисяч євро, але лише для тих компаній, яким безпосередньо чи опосередковано загрожує банкрутство. Передбачена і компенсація через втрату товарів в ціні.