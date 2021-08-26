Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула в Ташкент.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

“Евакуацію завершено, але наша робота продовжується”, – повідомив міністр.

Останній рейс з німецькими громадянами вилетів з Кабула в четвер, 26 серпня. На борту літака були військові з бази Бундесвера та представники німецького посольства.

Загалом, Німеччина евакуювала з Афганістану понад 5,3 тисячі громадян та військових.

Vor dem Flughafen in #Kabul hat es heute mehrere Bombenanschläge gegeben. Ich verurteile diesen ekelhaften Anschlag auf das Schärfste, mein Mitgefühl gehört den Angehörigen der Opfer, darunter US-Soldaten. (1/5) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 26, 2021

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що надалі МЗС намагатиметься забрати громадян, які попросять про евакуацію. З цього приводу Німеччина веде переговори з талібами.

“Ми розуміємо, що вікно можливостей закривається. Десятки тисяч людей було врятовано, але я хочу сьогодні знову сказати: ми не забудемо тих людей, яких не вдалося евакуювати. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити їх евакуацію”, – сказала Меркель.

Також вона назвала сьогоднішні вибухи в Кабулі “зловмисною та підлою атакою”.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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