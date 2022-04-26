Німеччина заявила у вівторок, що відправить Україні кілька десятків броньованих зенітних машин, що стало серйозною зміною в політиці після дебатів щодо передачі важкого озброєння, які розділили уряд ФРН.

Про це рішення Німеччини інформує американське видання The New York Times.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт на зустрічі союзних країн на авіабазі США в Рамштайні, Німеччина.

Вживані машини під назвою Gepard Flakpanzer призначені для протиповітряної оборони, але також можуть використовуватися проти наземних цілей. Система була розроблена під час холодної війни, але згодом була оновлена.

Німецький виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann заявив, що має близько 50 машин з радаром і гарматами, які вбудовані на корпус танка. Усе це готове до розгортання і постачатиметься безпосередньо в Україну.

За словами Краусс-Маффеі Вегманна, військові Німеччини більше не використовують ці машини, але модель використовується в Бразилії, Йорданії, Катарі та Румунії. У Бразилії такі транспортні засоби використовувалися для захисту футбольних стадіонів від потенційних атак дронів під час міжнародних турнірів.

Попри тиск членів уряду канцлера Олафа Шольца, а також опозиційних депутатів, Німеччина уникала відправлення важкої зброї безпосередньо в Україну. Уряд Німеччини посилався на різні причини, зокрема на те, що зброї не було в наявності, що навчання українських солдатів керувати цим обладнанням займе занадто багато часу, і що це може ризикувати спровокувати Росію на ширший конфлікт.

Уряд обговорює декілька інших поставок важкої зброї в Україну від німецьких виробників зброї.

У лютому німецькі військові оголосили, що порушують свою політику не постачати озброєння в зони конфлікту. Відтоді вони відправили в Україну протитанкові ракети та зенітну зброю, деякі з них зі старих запасів Східної Німеччини. Згідно з повідомленнями ЗМІ, уряд також надіслав міни, кулеметні боєприпаси, гранати та вибухівку.

У понеділок Штеффен Хебестрейт, головний речник німецького уряду, заявив, що рішення щодо дозволу на експорт 100 старих бойових машин піхоти Marder буде прийнято найближчим часом. У четвер парламент Німеччини має обговорити питання про пересилання Україні додаткової зброї, зокрема – важкої.