Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв – міністр фінансів Лінднер

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Про це інформує ВВС.

Лінднер пояснив, що Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

З початком своєї повномасштабної агресії РФ перекрила газові вентилі до Європи, що призвело до побоювання відключень електроенергії цієї зими.

Але Німеччина знайшла нові джерела енергії, зазначив міністр ФРН.

Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоресурсів, але сьогодні не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, – зауважив він.

Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії.

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На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Лінднер акцентував на швидкості, з якою новий термінал зрідженого природного газу був побудований у Німеччині — за його словами, приблизно за вісім місяців. Він також додав, що планується більше інвестицій в інфраструктуру.

Це лише один приклад величезних змін у політиці Німеччини. Ми зрозуміли, що ми повинні сприяти нашій конкурентоспроможності після ери канцлерки Меркель. Ця епоха була зосереджена на сильних сторонах минулого, а зараз ми розвиваємо сильні сторони майбутнього”, — наголосив він.

Раніше канцлер Німеччина Олаф Шольц висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін “фундаментально прорахувався” у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу загалом.