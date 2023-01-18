російсько-українська війна

19 січня

00:48 Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв – міністр фінансів Лінднер
00:19 «Попереду вирішальний момент війни» – Дуда закликав посилити озброєння України

18 січня

23:54 Під час виступу у Давосі Шольц залишив відкритим питання передачі танків Україні
23:03 МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях
23:02 Енергетична криза: європейців закликають зменшити опалення
23:01 «Поза межами досяжності» – фанати розкритикували супровід Кендалл Дженнер із парасолькою
22:47 Компанія Equinor відкрила велике родовище газу у Норвезькому морі
21:27 Українські армійці знищили ворожий Ка-52 та експериментальний БПЛА
21:19 Очікується, що у четвер Київ зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключень – Yasno
21:02 «Це найогидніша річ, яку я коли-небудь бачив» – продюсер «Хлопаків» про новий сезон серіалу
20:49 На Херсонщині росіяни обшукують порожні помешкання та виносять побутову техніку й меблі – Генштаб
20:20 «Світ не повинен вагатися сьогодні»: Зеленський закликав союзників швидше діяти проти агресії РФ
20:09 Меріл Стріп приєднається до Селени Гомес у комедійному серіалі Стіва Мартіна «Вбивства в одній будівлі»
19:40 «Досі ще не можу усвідомити. Не можу повірити, що це сталося» – голова Нацполіції про трагедію в Броварах
19:39 Поліція Німеччини звільнила екологічну активістку Ґрету Тунберг після затримання під час протесту на вугільній шахті
19:26 Зірка «Месників» Джеремі Реннер повернувся з лікарні додому після аварії зі снігоприбиральною машиною
18:56 У Чорному та Середземному морях ворог утримує 11 носіїв «Калібрів»
18:37 Уряд доручив створити спеціальну робочу групу для контролю за розслідуванням падіння гелікоптера у Броварах
18:04 РФ збільшила постачання дизельного пального напередодні ембарго ЄС – Reuters
18:03 З початку війни Росія викрала та незаконно депортувала майже 14 тисяч дітей
17:57 Лавров порівняв підхід Заходу до Росії з «остаточним рішенням» Гітлера
17:32 Литва розірвала угоду з Білоруссю про транскордонне співробітництво
17:19 Гендиректор МАГАТЕ з делегацією приїхали на Рівненську АЕС для постійної місії
17:06 Товариство Червоного Хреста передало 426 буржуйок для Херсонщини
17:06 Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator
17:01 Таємні постачання: як Болгарія підтримувала Україну на початку війни?
16:49 Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни – Шмигаль
16:47 Від коханців до друзів – Ештон Кутчер та Різ Візерспун у романтичній комедії від Netflix
16:24 Макрон опублікував допис українською, де висловив співчуття через трагедію у Броварах
16:01 Що робити, якщо ви потрапили під завал — поради від ДСНС
15:55 Латвія планує передати Україні вертольоти та безпілотники

Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв – міністр фінансів Лінднер

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Четвер, 19 січня 2023, 00:48
Підтримати

Про це інформує ВВС.

Лінднер пояснив, що Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

З початком своєї повномасштабної агресії РФ перекрила газові вентилі до Європи, що призвело до побоювання відключень електроенергії цієї зими.

Але Німеччина знайшла нові джерела енергії, зазначив міністр ФРН.

Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоресурсів, але сьогодні не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, – зауважив він.

Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії.

Читайте також:

Bloomberg: Енергетичний гамбіт Путіна провалився – тепла зима рятує Європу

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Лінднер акцентував на швидкості, з якою новий термінал зрідженого природного газу був побудований у Німеччині — за його словами, приблизно за вісім місяців. Він також додав, що планується більше інвестицій в інфраструктуру.

Це лише один приклад величезних змін у політиці Німеччини. Ми зрозуміли, що ми повинні сприяти нашій конкурентоспроможності після ери канцлерки Меркель. Ця епоха була зосереджена на сильних сторонах минулого, а зараз ми розвиваємо сильні сторони майбутнього”, — наголосив він.

Раніше канцлер Німеччина Олаф Шольц висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін “фундаментально прорахувався” у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу загалом.

Теги: альтернативні джерела палива, газовий шантаж, енергоносії, Німеччина, російський газ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook