Про це Олаф Шольц розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
За словами канцлера ФРН, він не готовий обговорювати питання російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”, проте, запевнив Шольц, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну, то відповідь НАТО буде єдиною.
“Всі кроки, які ми зробимо, ми будемо робити разом. Можете бути абсолютно впевнені, що Німеччина разом зі своїми партнерами, особливо зі США, буде робити все те ж саме у цій ситуації”, – запевнив Шольц.
Не дивлячись на такі заяви німецького канцлера, питання “Північного потоку-2” кинуло тінь на Олафа Шольца під час його візиту до США 7 лютого. На спільній пресконференції президент США Джо Байден запевнив, що у разі вторгнення Росії в Україну газопровід буде зупинено. Байден наголосив, що не варто навіть думати про те, що “Північний потік-2” зможе працювати у разі агресії РФ.
Шольц, своєю чергою, на цій пресконференції не порушив питання газопроводу, а тільки запевнив, що Німеччина, США та НАТО будуть єдині у відповіді на російську агресію.
Відомо, що 7 лютого міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок відправились з другим офіційним візитом в Україну. У німецької чиновниці були заплановані перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, проте їх скасували.
Офіційна причина – несумісність розкладів. Проте за даними джерел CNN, зустріч Бербок та Зеленського скасували тому, що глава МЗС ФРН не захотіла відповідати на питання про те, чи відмовиться Німеччина від “Північного потоку-2” у разі вторгнення РФ в Україну. Також, за даними джерел, Бербок не хотіла спілкуватись із Зеленським про те, чому Берлін відмовляє Києву у військовій допомозі.
В інтерв’ю CNN Олаф Шольц також розповів, що вважає “дурістю” чутки про те, що Німеччина більше підтримує Росію, аніж Захід. Німецький канцлер нагадав, що ФРН завжди була важливим фінансовим партнером України.
“Німеччина та Сполучені Штати – найбільші донори України. З 2014 року ми виділили Києву понад 2 мільярди доларів”, – підкреслив Шольц.
- Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід “Північний потік-2” не почне працювати, якщо Російські війська вдеруться в Україну.
- Відомо, що 14 лютого планується Зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца.