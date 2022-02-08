Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН та США знаходяться на одній хвилі, коли йдеться про загрозу вторгнення Росії до України. Водночас німецький канцлер відмовився говорити про те, що буде з газопроводом "Північний потік-2" у разі російської агресії.

Про це Олаф Шольц розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За словами канцлера ФРН, він не готовий обговорювати питання російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”, проте, запевнив Шольц, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну, то відповідь НАТО буде єдиною.

“Всі кроки, які ми зробимо, ми будемо робити разом. Можете бути абсолютно впевнені, що Німеччина разом зі своїми партнерами, особливо зі США, буде робити все те ж саме у цій ситуації”, – запевнив Шольц.

Не дивлячись на такі заяви німецького канцлера, питання “Північного потоку-2” кинуло тінь на Олафа Шольца під час його візиту до США 7 лютого. На спільній пресконференції президент США Джо Байден запевнив, що у разі вторгнення Росії в Україну газопровід буде зупинено. Байден наголосив, що не варто навіть думати про те, що “Північний потік-2” зможе працювати у разі агресії РФ.

Шольц, своєю чергою, на цій пресконференції не порушив питання газопроводу, а тільки запевнив, що Німеччина, США та НАТО будуть єдині у відповіді на російську агресію.

Відомо, що 7 лютого міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок відправились з другим офіційним візитом в Україну. У німецької чиновниці були заплановані перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, проте їх скасували.

Офіційна причина – несумісність розкладів. Проте за даними джерел CNN, зустріч Бербок та Зеленського скасували тому, що глава МЗС ФРН не захотіла відповідати на питання про те, чи відмовиться Німеччина від “Північного потоку-2” у разі вторгнення РФ в Україну. Також, за даними джерел, Бербок не хотіла спілкуватись із Зеленським про те, чому Берлін відмовляє Києву у військовій допомозі.

В інтерв’ю CNN Олаф Шольц також розповів, що вважає “дурістю” чутки про те, що Німеччина більше підтримує Росію, аніж Захід. Німецький канцлер нагадав, що ФРН завжди була важливим фінансовим партнером України.