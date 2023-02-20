Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.

Про це повідомило NDR.

З початку широкомасштабного вторгнення ФРН підготувала 1200 українських військових, а до кінця року їх кількість перевищить 3 тисячі. За словами міністра, військових тренуватимуть на різних видах техніки. Глава Міноборони підкреслив, що навчання є сильною стороною Бундесверу.

Борис Пісторіус наголосив, що навчання є важливим, як постачання техніки та боєприпасів. На його думку, Німеччина дуже швидко реагує на потреби України. Зокрема країна підготувала 600 сержантів, яких Пісторіус назвав “хребтом армії”.

Міністр був приємно здивований тим, наскільки швидко українські військові опановують найсучаснішу техніку, якими винахідливими та креативними вони є. За його словами, тренування – корисний процес для двох сторін, бо німецькі солдати також отримують багато навичок від тих, хто має справжній бойовий досвід.

Мюнстер – ідеальне місце для підготовки солдатів, заявив голова Бундесверу, оскільки там розташована танкова школа з усіма необхідними ресурсами для якісної підготовки. Цей навчальний майданчик є найбільшим у ФРН.

Разом з главою Міноборони Німеччини прибули до тренувального табору мер Києва Віталій Кличко та посол України у ФРН Олексій Макеєв. Українські представники, присутні на заході, висловили подяку німецькій стороні та закликали всіх підтримувати Україну у її боротьбі за мир та демократію в Європі.