Джерело: МЗС Німеччини.
“У 2023 році Німеччина надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу – від генераторів до продуктів харчування та наметів для тих, хто вимушено покинув або втратив свої домівки”, – зазначається у повідомленні відомства.
Під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що необхідно пов’язувати відновлення України та процес її вступу до ЄС.
“Наша мета – допомогти відновити Україну, яка “підходить для ЄС”. Саме тому процес вступу України до ЄС займе особливе місце на Конференції з питань відновлення в Німеччині наступного року”, – сказала очільниця МЗС Німеччини.
Зазначимо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай використовувати свій вплив на Російську Федерацію, щоб змінити хід повномасштабної війни в Україні.
Після двосторонніх переговорів із китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Олаф Шольц наголосив, що Пекін не повинен постачати зброю Росії, а повномасштабна війна в Україні не повинна стати замороженим конфліктом.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.
- Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.