Джерело: МЗС Німеччини.

“У 2023 році Німеччина надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу – від генераторів до продуктів харчування та наметів для тих, хто вимушено покинув або втратив свої домівки”, – зазначається у повідомленні відомства.

Під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що необхідно пов’язувати відновлення України та процес її вступу до ЄС.

“Наша мета – допомогти відновити Україну, яка “підходить для ЄС”. Саме тому процес вступу України до ЄС займе особливе місце на Конференції з питань відновлення в Німеччині наступного року”, – сказала очільниця МЗС Німеччини.

Зазначимо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай використовувати свій вплив на Російську Федерацію, щоб змінити хід повномасштабної війни в Україні.

Після двосторонніх переговорів із китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Олаф Шольц наголосив, що Пекін не повинен постачати зброю Росії, а повномасштабна війна в Україні не повинна стати замороженим конфліктом.