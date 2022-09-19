Про це повідомляє пресслужба Бундесверу.
Бундесвер підтримує Україну, попри напружену матеріальну ситуацію, тож передасть ще 4 Panzerhaubitzen 2000, включаючи комплект боєприпасів.
Загалом кількість систем, переданих спільно з Нідерландами, збільшилась до 22, з яких 14 – з Німеччини.
#News:
Die Bundeswehr unterstützt die #Ukraine trotz angespannter Materiallage mit 4 weiteren Panzerhaubitzen 2000 inklusive eines Munitionspaketes. Damit steigt die Zahl der gemeinsam mit den Niederlanden gelieferten Systemen auf 22, wovon 14 aus 🇩🇪 sind. pic.twitter.com/qeeDWjsZra
— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022
У липні Німеччина надала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Серед переданого озброєння – також три гаубиці PzH 2000.
Довідка. PzH 2000 – самохідна гармата-гаубиця PzH-2000 – це гармата закритого типу на гусеничному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів танка “Леопард-2”.
155-мм САУ розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — дуло довжиною 52 калібри (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.
- Члени правлячої коаліції Німеччини виступили за негайну підтримку українського контрнаступу постачанням важкої військової техніки.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.
- Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.