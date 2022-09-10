Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина і вся Європа готові до того, що Росія може повністю припинити постачання газу до ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Олаф Шольц зазначив, що Німеччина підготувалася до того, що Росія значною мірою припинить постачання газу через широкомасштабну війну проти України, саме тому встановила термінали на північному узбережжі для імпорту рідкого газу.

“Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року ми матимемо можливість використовувати решту атомних електростанцій південної Німеччини, якщо це буде необхідно”, – наголосив Олаф Шольц.

Натомість у повідомленні зазначається, що Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини не погоджується з твердження Олафа Шольца щодо того, що країна готова до припинення постачання газу з Росії. Адже зростає побоювання, що Німеччина може зіткнутися з хвилею банкрутств внаслідок енергетичної кризи.

Президент Асоціації міст і муніципалітетів Герд Ландсберг заявив, що країні загрожує енергетична криза.

“Хакерська атака або перевантаження електромережі може спричинити серйозне знеструмлення. Таке перевантаження може виникнути, якщо занадто багато домогосподарств увімкнуть електричні обігрівачі замість газових”, – заявив Герд Ландсберг.

За його словами, Німеччина визнала, що ситуація серйозна, але поки не робить достатньо для підготовки.

Варто зазначити, що уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.

Так званий Bornholm Energy Island з’єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Проєкт матиме потужність понад 3 гігавати, що вистачить для 4,5 мільйонів домогосподарств, після того, як він запрацює у 2030 році.

Після його запуску країни Балтії та Польща матимуть можливість приєднатися до проєкту.