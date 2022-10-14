Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів телефонну розмову з віцеканцлером – федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

Під час розмови сторони обговорили наслідки масованих ракетних атак Росії по енергетичних об’єктах України, результати відновлювальних робіт та потреби українських енергокомпаній в обладнанні та матеріалах.

Герман Галущенко наголосив, що обладнання, отримане раніше від Німеччини, зараз допомагає українським енергетикам відновлювати енергопостачання у постраждалих від війни регіонах України в межах українсько-німецького енергетичного партнерства.

Своєю чергою, Роберт Габек зазначив, що Німеччина готова й надалі допомагати українському енергосектору і хоче сприяти активізації підтримки від європейських держав, щоб забезпечити надійне енергопостачання для українців протягом цієї зими.

Значну увагу під час розмови міністри приділили питанням забезпечення енергетичної безпеки та протидії енергетичному шантажу з боку Росії. Сторони також обговорили поточну ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

“Два дні тому через російські обстріли станція знову знеструмлювалась, були задіяні дизельні генератори. Ми щоразу відновлюємо лінію, що забезпечує живлення станції з української енергосистеми, але Росія продовжує загострювати ситуацію”, – наголосив Герман Галущенко.

Він додав, що продовжуються консультації з МАГАТЕ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС. При цьому позиція України залишається незмінною – деокупація та демілітаризація станції й повернення її під повний контроль українського оператора.