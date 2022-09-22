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Німеччина готова надавати притулок російським дезертирам за однієї умови

У Німеччині заявили, що країна готова прийняти тих росіян, які втікають від мобілізації. Берлін готовий прийняти "дезертирів з російської армії" за однієї умови.

Четвер, 22 вересня 2022, 18:47
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Про це повідомило Bloomberg.

За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, їхня країна готова надати політичний притулок для “противників режиму Путіна”. Вона наголосила, що, як правило, дезертирам загрожують суворі репресії, тому їм і пропонують міжнародний захист.

“Кожен, хто виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування”, — додала вона.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що, мабуть, нині багато росіян залишають свою батьківщину. Для тих, “хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині”, написав він у Twitter.

Теги: мобілізація в Росії, мобілізація, Німеччина, політичний притулок, часткова мобілізація, дезертирство

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