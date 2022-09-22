Німеччина готова надавати притулок російським дезертирам за однієї умови

“Кожен, хто виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування”, — додала вона.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що, мабуть, нині багато росіян залишають свою батьківщину. Для тих, “хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині”, написав він у Twitter.