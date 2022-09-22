Німеччина готова надавати притулок російським дезертирам за однієї умови

Про це повідомило Bloomberg.
За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, їхня країна готова надати політичний притулок для “противників режиму Путіна”. Вона наголосила, що, як правило, дезертирам загрожують суворі репресії, тому їм і пропонують міжнародний захист.
“Кожен, хто виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування”, — додала вона.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що, мабуть, нині багато росіян залишають свою батьківщину. Для тих, “хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині”, написав він у Twitter.
- В Естонії заявили, що не будуть надавати політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.
- У Фінляндії оголосили, що уряд запровадить обмеження в’їзду туристів із Росії. Після оголошення мобілізації країна фіксує велику кількість росіян, які хочуть залишити країну.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.
- Казахстан не надаватиме дозвіл на постійне місце проживання росіянам без рішення РФ. Це стосується тих громадян, які захотіли залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації.