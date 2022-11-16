Німеччина готова відправити до Польщі літаки для патрулювання

Німеччина готова направити до Польщі військові літаки для підтримки патрулювання повітряного простору після вибуху у польському селі Пшеводув поблизу кордону з Україною, заявив речник Міністерства оборони ФРН Крістіан Тільс.

Про це пише DW.

Тільс зазначив, що негайною реакцією на інцидент в Польщі є пропозиція посилити повітряну поліцію бойовим патрулюванням повітряного простору за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter.

Він уточнив, що це може статися із завтрашнього дня, якщо Польща того забажає.

Тим часом агентство Reuters навело слова представника Міноборони Німеччини, що встановлення безпольотної зони створить загрозу прямій конфронтації між РФ та НАТО.

Своєю чергою, представник міністерства закордонних справ ФРН зазначив, що екстрена зустріч НАТО після вибуху в Пшеводуві скликана не з опорою на статтю 4 Північноатлантичного договору. Ця стаття зазначає: “Сторони завжди консультуватимуться один з одним, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою”.

Додамо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена Росією”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

Варто зауважити, що, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.