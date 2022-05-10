Німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Підготовка, яку проводить Міністерство економіки, свідчать про підвищений стан готовності щодо імпорту газу, що живить найбільшу економіку Європи та є важливим для виробництва сталі, пластмас та автомобілів.

Минулого року російський газ становив 55% імпорту Німеччини, і Берлін зазнав тиску, щоб розірвати ділові відносини, які, за словами критиків, допомагають фінансувати війну РФ в Україні.

У Німеччині заявили, що хочуть відмовитися від російського газу, але планують робити це поступово, до середини 2024 року.

Наразі залишається незрозумілим, чи станеться різка зупинка, натомість Німеччина хотіла б запобігти ескалації, наприклад, підтримавши європейське газове ембарго, оскільки вже підтримала санкції проти Москви щодо вугілля та нафти.

Але тепер гімці побоюються, що РФ може в односторонньому порядку перекрити потік газу, і хочуть мати можливість впоратися із ймовірною ситуацією.

Уряд підтримав надання додаткових позик і гарантій для підтримки енергетичних компаній, допомагаючи їм впоратися зі стрімким зростанням цін, і може взяти під своє крило критичні компанії, такі як нафтопереробні заводи.

На прохання прокоментувати ці заходи, міністерство економіки Німеччини вказало на заяви свого глави, віце-канцлера Роберта Хабека, про те, що країна в останні тижні доклала “інтенсивних зусиль”, щоб скоротити використання російської енергії.

Минулого місяця Берлін схвалив законодавчу зміну, яка дозволить йому взяти під свій контроль енергетичні компанії як крайній засіб.

Націоналізація енергетичних компаній розглядається як варіант, але його потрібно ретельно зважити та виправдати на підставі забезпечення постачання енергоносіїв.

Німеччина також може придбати частки в інших компаніях, повідомили джерела.

Остаточний урядовий пакет надзвичайних ситуацій ще не розроблено. Питання про придбання міноритарних пакетів акцій компаній і втручання на НПЗ у Шведті ще обговорюються.

Німеччина також вивчає, як вона буде нормувати газ у надзвичайних ситуаціях. Регулятор розглядає, чи надати галузевий пріоритет для домогосподарств, що було б зміною нинішньої політики.

Водночас керівники компанії повідомили Берліну, що в будь-якому випадку готуються скоротити енергетичні зв’язки з РФ, але звернулися до уряду з проханням не змушувати їх робити це негайно.

Дискусії розгортаються на тлі війни в Україні та дедалі гострішого протистояння між Москвою та Брюсселем, який підтримує жорсткі санкції для ізоляції РФ.