Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьку агенцію DPA.

Німеччина готується надати Україні 2700 ПЗРК “Стріла”. Цей переносний зенітно-ракетний комплекс виготовлявся в СРСР та стояв на озброєнні військ Німецької Демократичної Республіки. Джерела Reuters повідомляють, що остаточне рішення щодо відправки зброї ще не було ухвалено, але ПЗРК “готові до транспортування”, повідомляють у виданні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про готовність Німеччини надати Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ПЗРК “Stinger” зі складів Бундесверу. Тоді Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії до України стало переломним моментом. Відтепер головним завданням Німеччини є допомога Україні в її боротьбі з армією Путіна, сказав політик.