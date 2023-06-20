Війна в Україні, торгівля та зміна клімату – головні теми зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна.

Джерело: Aljazeera

Зустріч у Берліні стала сьомою зустріччю уряду Німеччини та Китаю на високому рівні, а також першою закордонною зустріччю Лі з моменту його вступу на посаду.

Хоча канцлер Шольц прагне покращити торговельні відносини Німеччини із Китаєм, очікується, що він також обговорить позицію Китаю щодо війни Росії в Україні.

Поки що Китай офіційно не засудив дії Росії, що спричинило холодні відносини КНР із лідерами Заходу.

Але Китай направив свого представника в Україну, Росію та інші європейські країни, щоб обговорити “мирну пропозицію” для припинення війни.