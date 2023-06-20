Джерело: Aljazeera
Зустріч у Берліні стала сьомою зустріччю уряду Німеччини та Китаю на високому рівні, а також першою закордонною зустріччю Лі з моменту його вступу на посаду.
Хоча канцлер Шольц прагне покращити торговельні відносини Німеччини з Китаєм, очікується, що він також обговорить позицію Китаю щодо війни Росії в Україні.
Поки що Китай офіційно не засудив дії Росії, що призвело до холодних відносин із лідерами Заходу.
Але Китай направив свого представника в Україну, Росію та інші європейські країни, щоб обговорити “мирну пропозицію” для припинення війни.
- Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок, 19 червня, повідомив про запевнення Китаю про те, що вони не надавали й не надаватимуть допомоги Росії. Однак Сполучені Штати залишаються стурбовані цим питанням.