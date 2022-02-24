Європейський Союз може відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об'єднує тисячі фінансових установ у світі.

Про це повідомляє CNN.

Наразі країни ЄС розділилися щодо того, робити цей крок, чи ні. Високопоставлені джерела в ЄС повідомили CNN, що в країнах-членах існує розрив між такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, котрі пропонують додати ізоляцію Росії від SWIFT до пакету санкцій, який буде оголошено пізніше сьогодні, а також такими країнами, як Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр, які мають міцніші економічні зв’язки з Росією і не хочуть, щоб SWIFT включали в нові санкції.

Якщо Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.

Раніше Президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ. За його словами, Захід має відключити РФ від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.