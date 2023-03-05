Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, для відправлення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Угода стосується вживаних танків Leopard 1, які Ruag купила у 2016 році в Італії і які досі там знаходяться. Представник Ruag зауважив, що Rheinmetall хотів придбати транспортні засоби та чітко дав зрозуміти, що вони будуть доставлені в Україну після ремонту.

Ruag звернувся до Державного секретаріату з економічних питань з проханням надати необов’язкове попереднє роз’яснення та отримав негативну відповідь.

Однак угода все ще може бути реалізована та, швидше за все, буде обговорена Федеральною радою Швейцарії. Коли саме, незрозуміло.

Попередники Leopard 2, танки Leopard 1 легші, з меншим двигуном і меншою дальністю стрільби, ніж їх більш сучасні побратими, але, як кажуть, можуть протистояти російським Т-72.

Уряди обох країн заявили, що Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати частину своїх законсервованих танків Leopard 2 в межах угоди, яка може дозволити західним країнам збільшити військову допомогу Україні.

У листі, з яким ознайомилося Reuters, уряд ФРН зауважив, що був би дуже вдячний, якби Швейцарія схвалила закупівлю законсервованих танків Leopard 2 компанією Rheinmetall, як це було зроблено в минулому, якщо ці танки не планується знову ввести в експлуатацію.

“Танки не будуть продані в Україну. Ми гарантуємо, що вони залишаться в Німеччині або у наших партнерів з НАТО та ЄС, щоб закрити прогалини, які виникли через передачу танків Leopard 2 (Україні), і покращити постачання із запчастинами в цілому”, – йдеться у листі.

Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на постачання зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в Україну.

Раніше у ЗМІ зазначали, що Швейцарія може переглянути формат свого нейтралітету щодо постачання танків Україні.