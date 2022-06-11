Влада Німеччини розглядає можливість переглянути правила експорту зброї, щоби спростити та прискорити процес її від правки до України.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на Der Spiegel.

Відомо, що наразі правила відправки озброєння вимагають зосередження на внутрішній та зовнішній політиці країни-одержувачки зброї. Перш ніж відправити її, Берлін має переконатися, що озброєння не використовуватиметься для порушення прав людини.

Розгляд змін, які дадуть змогу прискорити відправлення озброєння, має на меті здійснити Міністерство економіки Німеччини.

Зауважується, що німецький Канцлер Олаф Шольц неодноразово захищав уряд країні від критики щодо недостатньо швидкого постачання зброї Україні.

Водночас Кільський інститут світової економіки інформує, що Німеччина, яка є “економічним центром” Євросоюзу, пообіцяла лише 0,06 % від свого ВВП на підтримання України, поступаючись меншим країнам-членкиням ЄС, зокрема, Естонії та Латвії.