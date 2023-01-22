22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Про це інформує Reuters.

Минулого тижня Німеччина та західні союзники не прийшли до рішення щодо того, чи погодиться Німеччина відправити танки Leopard 2 в Україну, чи дозволить іншим країнам, які мають їх, зробити це, попри прохання України про сучасні танки для посилення її оборонних зусиль.

Шольц, відповідаючи на пресконференції в Парижі на запитання про надання Україні танків, сказав, що всі постачання зброї в Україну досі відбувалися в тісній координації із західними партнерами.

Ми будемо робити це в майбутньому”, – наголосив він.

Своєю чергою, виступаючи на цій же конференції, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки в Україну танків Leclerc.

Читайте також: Чому Німеччина досі не хоче надсилати танки Україні – пояснення The Wall Street Journal

Макрон зазначив, що передача танків не повинна загострювати ситуацію, має враховувати час, щоб навчити українців бути ефективними, і не має загрожувати власній безпеці Франції. Він додав, що цей крок потрібно буде узгодити з такими союзниками, як Німеччина, найближчими днями та тижнями.

Німецькі джерела повідомили Reuters, що ФРН погодяться спорядити в Україну танки німецького виробництва для захисту від Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки.

Раніше стало відомо, що Бундесвер може передати Україні 19 моделей Leopard 2A5. Наразі вони використовуються для “зображення ворожих сил” у центрі бойової підготовки армії, тобто імітують ворожі танки під час маневрів.

19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали надання Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що перемовини Ллойда та Пісторіуса були безрезультатними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

Крім цього, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії правлячої коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від правлячої СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.

Зауважимо, 22 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не перешкоджатиме, якщо Польща вирішить спорядити Україні танки Leopard.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Leclerc — французький сучасний танк. Створено концерном GIAT в 1980-і роки для заміни застарілого танка AMX-30. Серійне виробництво розпочато в 1992 році. Загалом вироблено близько 900 бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об’єднані Арабські Емірати.