Міністр з економічних і кліматичних питань Роберт Габек заявив, що Німеччина має якомога швидше відмовитися від російського газу, проте до наступного опалювального сезону вона може підготуватися лише з ним.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Deutschlandfunk.

Відповідну заяву зробив міністр з економічних і кліматичних питань Роберт Габек. Він зауважив, що якщо поставки газу з Росії зірвуться і якщо газу з інших джерел ФРН не отримає до початку наступного опалювального сезону, то опалювання житлових будинків і робота підприємств можуть опинитися під загрозою.

Габек додав, що в разі нестачі газу, уряд визначить пріоритетних споживачів, а домогосподарства, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури зазнаватимуть обмежень в останню чергу. Політик зауважив, що до наступного опалювального сезону Німеччина може підготуватись тільки з використанням російського газу.

Габек заявив, що в наявній ситуації потрібно якомога швидше відмовлятись від російського газу. Також він додав, що вже розпочав переговори з Катаром та ОАЕ щодо постачання скрапленого газу.

Також міністр з економічних і кліматичних питань зауважив, що в майбутньому Німеччина має уникати ситуацій, коли вона є залежною від одного постачальника газу. На думку Габека, один постачальник може давати до 20% газу, але не половину. “Це просто нерозумно. Незалежно від того це Росія є найбільшим постачальником чи ні” — додав він.