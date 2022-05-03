Про це повідомляє Die Welt з посиланням на джерела.

Зазначено, що відповідне рішення було прийнято, канцелярією німецьького уряду та міністерством оборони всупереч пораді керівних військових у Бундесвері. Адже раніше ці військові заявляли, що лише близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, які перебувають на озброєнні Бундесверу, є боєздатними і їх неможливо нічим замінити.

Ці ж німецькі військові раніше сумнівалися у тому, що ЗСУ зможуть ефективно використовувати зброю, яка має складну цифрову систему керування вогнем, також ставилася під сумнів німецькими військовими. Проте уряд проігнорував ці занепокоєння.

Довідка. Panzerhaubitzen 2000 – це важкі артилерійські установки, калібром 155-мм, що здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.