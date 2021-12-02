Німецький парламент (Бундестаг) має намір розглянути запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для певних категорій громадян у країні.

Про це повідомило німецьке агентство NDR.

За підсумками наради з главами регіонів стосовно політики щодо поширення коронавірусу виступила канцлерка Німеччини Ангела Меркель та зробила відповідну заяву.

“Ми знову обговорили обов’язкову вакцинацію. Загальна обов’язкова вакцинація повинна обговорюватися в Бундестазі, і він повинен приймати за нею рішення. Федерація та землі доручили етичній раді до кінця року підготувати рекомендацію, потім ця загальна обов’язкова вакцинація при відповідному рішенні набуде чинності”, – заявила Меркель.

За умови схвалення таке рішення набуде чинності у лютому 2022 року, повідомила канцлерка.

Наразі до переліку професій, де вакцинація проти коронавірусу обовʼязкова, додали фармацевтів та стоматологів.

Майбутній канцер Німеччини Олаф Шольц також підтримав цю ініціативу та додав, що до переліку категорій обовʼязково мають внести людей похилого віку та персонал будинків для літніх людей. Також він закликав парламентаріїв поквапитися з ухваленням рішення.

Головною причиною таких оперативних дій називають стрімке поширення по всьому світу нового варіанта коронавірусу Omicron.