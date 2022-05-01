Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
“Так наслідки нафтового ембарго за достатнього перехідного періоду будуть повністю керованими”, – йдеться у звіті.
Раніше у Bloomberg повідомили, що Німеччина готова підтримати поступову заборону Європейським Союзом на російську нафту з країни. Уряд уже погодився на ембарго ЄС на російське вугілля і планує стати незалежним від російського газу до середини 2024 року.
Minister #Habeck hat den 2. Fortschrittsbericht #Energiesicherheit vorgelegt. In hohem Tempo reduziert 🇩🇪 seine Energieabhängigkeit weiter und stellt die Energieversorgung auf eine breitere Basis. Die erzielten Fortschritte & der aktuelle Stand im Detail➡️ https://t.co/54ylJPcE7Q pic.twitter.com/b4WGgXNJgG
— Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) May 1, 2022
Відповідно до звіту Міністерства, аби швидше та ефективніше відмовитися від російського газу, федеральний уряд тісно співпрацює зі Штатами над запуском кількох плавучих терміналів СПГ у найближчі два роки.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що критика щодо його небажання надавати Україні важке озброєння на фоні загострення російської ескалації є неправдою.
- Стало відомо, що німецькі урядовці готові відмовитися від російської нафти, що дасть змогу Євросоюзу запровадити ембарго на імпорт цього енергоресурсу з РФ.
- Окрім цього міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із Росії – країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.
- Також співробітництво із РФ припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.
- Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готують нафтове ембарго проти РФ через її вторгнення до України.