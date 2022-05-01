Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

“Так наслідки нафтового ембарго за достатнього перехідного періоду будуть повністю керованими”, – йдеться у звіті.

Раніше у Bloomberg повідомили, що Німеччина готова підтримати поступову заборону Європейським Союзом на російську нафту з країни. Уряд уже погодився на ембарго ЄС на російське вугілля і планує стати незалежним від російського газу до середини 2024 року.

Відповідно до звіту Міністерства, аби швидше та ефективніше відмовитися від російського газу, федеральний уряд тісно співпрацює зі Штатами над запуском кількох плавучих терміналів СПГ у найближчі два роки.