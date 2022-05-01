Згідно зі звітом Мінекономіки ФРН, опублікованим 1 квітня, Німеччина може повністю відмовитись від російської нафти вже до кінця літа 2022 року.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

“Так наслідки нафтового ембарго за достатнього перехідного періоду будуть повністю керованими”, – йдеться у звіті.

Раніше у Bloomberg повідомили, що Німеччина готова підтримати поступову заборону Європейським Союзом на російську нафту з країни. Уряд уже погодився на ембарго ЄС на російське вугілля і планує стати незалежним від російського газу до середини 2024 року.

Minister #Habeck hat den 2. Fortschrittsbericht #Energiesicherheit vorgelegt. In hohem Tempo reduziert 🇩🇪 seine Energieabhängigkeit weiter und stellt die Energieversorgung auf eine breitere Basis. Die erzielten Fortschritte & der aktuelle Stand im Detail➡️ https://t.co/54ylJPcE7Q pic.twitter.com/b4WGgXNJgG — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) May 1, 2022

Відповідно до звіту Міністерства, аби швидше та ефективніше відмовитися від російського газу, федеральний уряд тісно співпрацює зі Штатами над запуском кількох плавучих терміналів СПГ у найближчі два роки.