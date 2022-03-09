Про це повідомляється в статті WELT.

В Україні майже два тижні триває загарбницька війна Росії проти України. Окупанти продовжують чинити варварські військові злочини та злочини проти людства. Масштаби доходять до наслідків, які не відчувала Європа з часів Другої світової війни. Російська армія проти мирного населення використовує 500-кілограмові авіабомби, крилаті ракети по критичній цивільній інфраструктурі та атаки “зелених коридорів”.

Очільник МЗС зазначив, що Європу попереджали про саме такі наслідки війни. Проте українській стороні відповідали про “історичну відповідальність”, яка чомусь поширювалася на росіян, але не на українців. Хоча під час Другої світової війни Україна зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього СРСР. Зокрема зараз свою роль зіграв “Північний потік-2”, який фактично був зброєю для шантажу та маніпуляцій.

“Ми попереджали вас, що Путін – це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просимо вас не повторювати помилок минулого і не допустити катастрофи. Ви нам не повірили та наполягали на важливості діалогу з Путіним. Він може брехати нам, українцям, подумали ви, але не вам, німцям”, — заявив Дмитро Кулеба.

Проте Захід визнав помилки, коли стало пізно. Наразі країни-партнери постачають нам зброю, зупинили російський газопровід і підтримують санкції проти Росії. Але Дмитро Кулеба запитав, невже цьому ціна — загиблі українські діти від зневоднення та авіабомбардування?

“Що це за німецька політика? У чому її сенс, її логіка, її реалізм, її прагматизм? Чи ціною того, щоб комусь відкрили очі в Німеччині, є те, що чиїсь очі назавжди закрились в Україні?” — додав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що такий рівень ненависті, руйнування та горя від Путіна повертає стан України та Європи в 1940-і роки. Голова МЗС зазначив, що Німеччина повинна знати, що кожна година затримок і сумнівів коштує життя і збільшує катастрофу. Тому Україні потрібно більше зброї для захисту, захищене небо, винищувачі, потужні протитанкові, зенітні та протиракетні засоби.

Щоб зупинити Росії треба заборонити російські енергоносії, від’єднати російський “Сбербанк” від платіжної системи SWIFT, заморозити рахунки російських банків і компаній, а також заборонити входження російських суден у європейські порти. Все це потрібно разом із постійним громадським тиском з боку наших партнерів. Це потрібно також для того, щоб РФ припинила військові злочини та дозволила гуманітарні коридори для порятунку мирного населення.

Європа на сьогодні потребує великих, історичних рішень. За словами Кулеби, ці рішення в інтересах України, але також в інтересах Європи, якій не потрібна війна, але чия безпека та процвітання вимагають європейської України. Німеччина вже змінила свій підхід та зробила низку важких кроків, хоча і трагічно пізно. Оскільки Путін не зупиняється, то необхідно, щоб рішення були ініціативними та приймалися негайно.

“Я, міністр закордонних справ держави, яка бореться за своє існування, більше не можу спокійно слухати, що Німеччині потрібно більше часу для прийняття рішень про поставки зброї, скептично ставиться до вступу України до Європейського Союзу і неохоче використовує найпотужніші санкції проти Росії”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що може здатися, що Німеччина вже зробила подвиг та ухвалила низку важливих рішень. Проте люди продовжують гинути, тому для того, аби вберегти спокій в Європі “зробили занадто мало”. Настав момент: Німеччина стане провідною державою у підтримці України та боротьбі з російським злом, або Німеччина зіткнеться з новим історичним боргом за втрачені життя та зруйновані міста.