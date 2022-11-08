Німеччина надає 7,6 мільйона євро проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) для того, аби допомгти знайти людей, які зникли безвісти під час широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні у Twitter.

“Німеччина надає 7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих”, – йдеться у повідомленні посольства ФРН.

🇩🇪 підтримка в розслідуванні воєнних злочинів: 🇩🇪 надає €7,6 млн проєкту @TheICMP з метою допомогти 🇺🇦 знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також запланована підготовка 🇺🇦 судових експертів та слідчих. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyinNL pic.twitter.com/42doxZmlXz — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 8, 2022

Зазначимо, що на тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.

Пошук зниклих — один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, що зникли під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

Пошук Україна 2022 — Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО.

Знайди рідних — бот, створений за ініціативи “Міжнародної асоціації кібербезпеки” та інших громадських організацій.

Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України. Посилання — тут.

Довідково. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти — міжурядова організація, що займається проблемою осіб, що зникли безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини і стихійних лих. Головний офіс компанії знаходиться в Гаазі (Нідерланди). Комісія допомагає урядам в ексгумації масових поховань та ідентифікації осіб, зниклих безвісти, за ДНК, а також надає підтримку асоціаціям сімей зниклих безвісти і допомагає у створенні стратегій та установ для пошуку зниклих безвісти. У грудні 2014 року підписано угоду, яка заснувала комісію як “самостійну міжнародну організацію”: угода визначає Гаагу як місце розташування організації.