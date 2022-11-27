Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Країна надала українським військових 53 захищених автомобілів. Вони призначені для Прикордонної служби країни.

Берлін готує відправити ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Терміни та способи передачі техніки не розголошуються з огляду на безпеку.

Раніше Федеральний уряд Німеччини оголосив про нову допомогу для України. Щодо неї стало відомо після масштабних пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських атак, писало Spiegel.

До України готували відправити 100 електрогенераторів протягом двох тижнів. На початку вторгенння надали подібних 135 одиниць. Всього для України закупили генераторів на суму понад 13 млн євро.

Видання додало, що до України планують передати 15 додаткових масляних обігрівачів, 20 мобільних акумуляторних блоків і 38 житлово-санітарних контейнерів.

Ще 12 мільйонів євро надійдуть на енергозабезпечення міст і громад України.