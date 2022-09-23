Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.
Також німці надали українській армії шість тисяч боєприпасів для цих установок та три тисячі снарядів калібру 155-мм.
Водночас федеральний уряд планує надати чотири самохідні гаубиці з боєкомплектом, дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами, 50 автомобілів MRAP DINGO та “зимовий пакет”, до якого входить термобілизна, генератори, намети та харчування.
“Федеральний уряд підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Згідно з бюджетним процесом на 2022 рік кошти на ініціативу з розбудови спроможності безпеки збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти мають бути використані в першу чергу для підтримки України”, — йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. “Gepard” – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійська частина на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.
- 12 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Німеччина постачила “дуже ефективну зброю, яка має значення прямо зараз у поточній битві” на сході України.
- Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.
- Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Протягом тижня ЗСУ отримали додаткові п’ять установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна 4 вересня.