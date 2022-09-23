Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Також німці надали українській армії шість тисяч боєприпасів для цих установок та три тисячі снарядів калібру 155-мм.

Водночас федеральний уряд планує надати чотири самохідні гаубиці з боєкомплектом, дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами, 50 автомобілів MRAP DINGO та “зимовий пакет”, до якого входить термобілизна, генератори, намети та харчування.

“Федеральний уряд підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Згідно з бюджетним процесом на 2022 рік кошти на ініціативу з розбудови спроможності безпеки збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти мають бути використані в першу чергу для підтримки України”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. “Gepard” – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійська частина на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.