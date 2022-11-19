Про це повідомляє суспільне мовлення Німеччини “ARD”.
Як зазначили у міністерстві розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують генератори, до прикладу, для обігріву населення. Зокрема, пристрої використовують для стабільної роботи лікарень, соціальних об’єктів та водоканалів.
Водночас згідно з інформацією Федерального міністерства економіки, ФРН надало Україні 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.
12 мільйонів євро з цих коштів надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.
Крім того, зазначається, що товариство міжнародного співробітництва закупить ще 1 000 генераторів.
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- Компанія НЕК “Укренерго” спростувала інформацію про те, що Україна начебто продає надлишкову електроенергію країнам Європейського Союзу.