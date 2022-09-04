Як повідомила міністерка розвитку Свенья Шульце. Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро ($199,02 млн) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам внаслідок вторгнення Росії.

Про це інформує Reuters.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Шульце наголосила, що спілкуватиметься з українським прем’єром стосовно долі українців, які вимушено покинули свої оселі, рятуючись від війни.

“Я буду говорити з прем’єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у догляді за переселенцями”, – сказала Шульце.

Вона наголосила, що виділені кошту призначені для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

Минулого місяця урядовець Німеччини заявив, що Європейський Союз має намір скласти пакет фінансування для України вартістю близько 8 мільярдів євро до вересня, до якого Німеччина зробить свій внесок.