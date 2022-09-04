Про це інформує Reuters.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Шульце наголосила, що спілкуватиметься з українським прем’єром стосовно долі українців, які вимушено покинули свої оселі, рятуючись від війни.
“Я буду говорити з прем’єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у догляді за переселенцями”, – сказала Шульце.
Вона наголосила, що виділені кошту призначені для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.
За даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.
Минулого місяця урядовець Німеччини заявив, що Європейський Союз має намір скласти пакет фінансування для України вартістю близько 8 мільярдів євро до вересня, до якого Німеччина зробить свій внесок.
- Відреагувавши на зупинку газопроводу “Північний потік-1”, єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський Союз просить Росію дотримуватися контрактів, проте якщо цього не буде, то ЄС готовий відреагувати.