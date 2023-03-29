Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит Міністерства оборони Німеччини та Міністерства внутрішніх про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Про це інформує Reuters.

Відтак додаткове фінансування передбачає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені у 2023 році, а також кредити на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

“Завдяки цим коштам Україна зможе без посередників купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно”, – йдеться в заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестагу.

За даними МЗС Німеччини, з початку повномасштабного російського вторгнення уряд Німеччини виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.

Вже найближчими роками у ФРН планують багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні. У виданні Der Spiegel наголосили, що Берлін хоче збільшити допомогу з трьох до понад 15 мільярдів євро.

Раніше у виданні зазначили, що ЗСУ вже отримали всі 18 танків модифікації, котрі уряд ФРН зобов’язався передати Україні, наголосивши, що Німеччина спорядила танки ще наприкінці минулого тижня і тепер машини перетнули український кордон.

Згодом інформацію підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також глава німецького уряду запевнив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.