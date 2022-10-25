Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе підготуватися до наслідків терористичних атак з боку Росії на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, вже найближчим часом українська та німецька сторона фіналізують цю домовленість.

“В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою”, – наголосив Олексій Чернишов.

Також він зауважив, що на виділені Німеччиною кошти буде закуплено все необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

“Альтернативні джерела енергії в Україні будуть”, – підкреслив міністр розвитку громад та територій України.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у складі урядової делегації перебуває з робочим візитом у Німеччині. З німецькими колегами він обговорює, як посилити двосторонню співпрацю у сферах енергетики, відбудови України, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування оборонної підтримки.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у 2023 році ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро на реконструкцію та швидку реабілітацію наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС ніколи не зрівняється з тими жертвами, які щоденно приносять українці. Однак Євросоюз буде підтримувати та допомагати українцям з відновленням держави.

За словами президентки Єврокомісії, протягом 2023 року кожного місяця ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро підтримки. Таким чином, загальна сума допомоги за рік складе 18 млрд євро.