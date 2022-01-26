Про це йдеться у повідомленні міністерства, оприлюдненому у Twitter.

Під час засідання комітету Бундестагу з питань оборони Ламбрехт заявила, що у такий спосіб міністерство оборони хоче дати Україні “чіткий сигнал підтримки”. Втім, як передає німецьке видання Deutsche Welle, одночасно з тим міністерка підкреслила, що є певні “червоні лінії”, що не можуть бути предметом обговорень.

“Не може бути торгів про дотримання норм міжнародного права. Не може бути переговорів про територіальну цілісність держав або про право на членство в тому чи іншому альянсі”, – наголосила вона.

Як відомо, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії, тому 19 січня українські дипломати в листі до міністерства оборони ФРН попросили поставити хоча б шоломи та бронежилети.