Про це повідомляє Spiegel.
Серед відправлення буде тепла форма і намети. Планується передача близько 100 тисяч теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу. Ще передадуть 100 наметів із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів та індивідуальні резервні набори живлення з тривалим терміном зберігання.
“Після відповідного звернення українського керівництва Берлін хоче якомога швидше доставити обладнання для наближення зими на загальну суму 11 мільйонів євро”, — написало видання.
Spiegel додало, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про термінове постачання зимового спорядження для 200 тисяч бійців у серпні. Зібрати зимові пакети планують ще декілька країн НАТО.
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