Про це повідомляє Spiegel.

Серед відправлення буде тепла форма і намети. Планується передача близько 100 тисяч теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу. Ще передадуть 100 наметів із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів та індивідуальні резервні набори живлення з тривалим терміном зберігання.

“Після відповідного звернення українського керівництва Берлін хоче якомога швидше доставити обладнання для наближення зими на загальну суму 11 мільйонів євро”, — написало видання.

Spiegel додало, що міністр оборони України  Олексій Резніков повідомив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про термінове постачання зимового спорядження для 200 тисяч бійців у серпні. Зібрати зимові пакети планують ще декілька країн НАТО.