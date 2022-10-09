Німеччина виділить для України новий пакет допомоги на 11 мільйонів євро. Берлін готує до відправлення зимове спорядження, яке необхідне для введення бойових дій.

Про це повідомляє Spiegel.

Серед відправлення буде тепла форма і намети. Планується передача близько 100 тисяч теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу. Ще передадуть 100 наметів із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів та індивідуальні резервні набори живлення з тривалим терміном зберігання.

“Після відповідного звернення українського керівництва Берлін хоче якомога швидше доставити обладнання для наближення зими на загальну суму 11 мільйонів євро”, — написало видання.

Spiegel додало, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про термінове постачання зимового спорядження для 200 тисяч бійців у серпні. Зібрати зимові пакети планують ще декілька країн НАТО.