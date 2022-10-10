Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина спорядить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну протягом кількох днів.

Про це пише Reuters.

Вона наголосила, що відновлення ракетних обстрілів Києва та багатьох інших міст показує, наскільки важливо швидко забезпечити Україну системами протиповітряної оборони.

“Атаки Росії з використанням ракет і безпілотників тероризують, зокрема, цивільне населення. Ось чому ми зараз надаємо підтримку, особливо зброєю ППО”, – заявила міністерка.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.