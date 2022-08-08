Про це повідомило суспільне мовлення Tagesschau.
За словами речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, газопровід не сертифіковано та не буде сертифіковано нині. Тому його експлуатація виключена.
“Так, він це виключає”, — відповів речник на питання щодо думки канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо цього питання.
Міжнародна агенція Reuters додала, що Німеччина нині стоїть перед складними місяцями через зменшення постачання російського газу. Речник уряду запевнив, що для мінімізації негативних наслідків вживаються відповідні заходи.
Штеффен Гебештрайт наголосив, що Берлін та міжнародні партнери вважають санкційний тиск проти Кремля правильним. Тому від обмежень відмовлятися не збираються.
Представниця мінекономіки Анніка Айнгорн додала, що “було б цілком можливо постачати зараз більше газу трубопроводом “Північний потік”, а з іншого боку, можна перевезти цю турбіну до Росії”. Вона додала, що тут провідну роль відіграє саме політична мотивація, а не технічні підстави.
- Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з Російської Федерації. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.
- Більшість жителів Німеччини – 71% – вважає, що їхня країна має стати енергетично незалежною від РФ, і лише 24% дотримуються зворотної думки. Таким є один із результатів свіжого соціологічного опитування Deutschlandtrend, опублікованого у четвер, 4 серпня.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що технічні причини для скорочення поставок російського газу до ФРН відсутні, а все, що висувається Москвою як обґрунтування цих заходів, не пояснюється фактами.
- Російський енергетичний гігант “Газпром” заявив про неможливість доставлення трубопровідної турбіни з Німеччини до РФ попри те, що канцлер ФРН Німеччини Олаф Шольц раніше заявив про її готовність до запуску.