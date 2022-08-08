Уряд Німеччини виключив можливість запуску газопроводу "Північний потік-2". Берлін не збирається йти на такий крок навіть за умов дефіциту газу восени.

Про це повідомило суспільне мовлення Tagesschau.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, газопровід не сертифіковано та не буде сертифіковано нині. Тому його експлуатація виключена.

“Так, він це виключає”, — відповів речник на питання щодо думки канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо цього питання.

Міжнародна агенція Reuters додала, що Німеччина нині стоїть перед складними місяцями через зменшення постачання російського газу. Речник уряду запевнив, що для мінімізації негативних наслідків вживаються відповідні заходи.

Штеффен Гебештрайт наголосив, що Берлін та міжнародні партнери вважають санкційний тиск проти Кремля правильним. Тому від обмежень відмовлятися не збираються.

Представниця мінекономіки Анніка Айнгорн додала, що “було б цілком можливо постачати зараз більше газу трубопроводом “Північний потік”, а з іншого боку, можна перевезти цю турбіну до Росії”. Вона додала, що тут провідну роль відіграє саме політична мотивація, а не технічні підстави.