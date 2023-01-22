Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не перешкоджатиме, якщо Польща вирішить спорядити Україні танки Leopard.

Про це глава МЗС ФРН зазначила в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.

Відповідаючи на запитання відносно ініціативи Польщі постачити Україні танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок зауважила, що наразі “питання не було поставлене, але якби нас запитали, ми б не стояли на шляху”.

Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо подбати про збереження життя людей і звільнення території України”, – наголосила вона.

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J’ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l’envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m’avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

Досі Польща неодноразово критикувала Берлін за його нерішучу позицію. Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що союзники України розглядають можливість створення “малої коаліції”, яка надасть танки, необхідні для боротьби з російською агресією.

Ініціативу також підтримав Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Однак згоди влади в Берліні досі не було.

Багато країн хотіли б постачити танки в Україну, але чекають на відповідні документи. Польща готова, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові поставити Україні навіть невелику кількість танків, які вони мають на озброєнні. І вони були готові зробити це раніше. Ми всі чекаємо згоди однієї країни”, – заявив президент України Володимир Зеленський.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії керівної коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від панівної СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.