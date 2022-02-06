Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрех заявила, що країна розглядає можливість введення додаткових військ до Литви. Причиною такого наміру є висока напруга через нарощування Росією військових сил поблизу України.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

В інтерв’ю медіагрупі Funke Ламбрехт сказала, що Німеччина “вже робить важливу допомогу Литві”, очолюючи бойову групу НАТО.

“У принципі, додаткові війська доступні як підкріплення, і ми зараз ведемо переговори з Литвою, щоб з’ясувати, чи буде в цьому сенс”, – сказала вона.

І хоч Росія заперечує плани вторгнення в Україну, десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів змусили Сполучені Штати викликати близько 3000 військових для підтримки східного флангу НАТО в Польщі та Румунії.

НАТО вже розгорнуло чотири багатонаціональні бойові підрозділи загальною чисельністю близько 5000 військовослужбовців у Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Їх відправили туди у відповідь на анексію Москвою Криму у 2014 році.

Одначе, Ламбрехт знову виключила постачання Києву зброї після того, як посольство України в Німеччині надіслало список з конкретними запитами до міністерства закордонних справ і оборони в Берліні.

До цього списку увійшли системи протиракетної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, окуляри нічного бачення, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції та військові машини швидкої допомоги — обладнання, якого, частково, вже не вистачає і в самих німецьких військах.