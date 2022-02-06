Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
В інтерв’ю медіагрупі Funke Ламбрехт сказала, що Німеччина “вже робить важливу допомогу Литві”, очолюючи бойову групу НАТО.
“У принципі, додаткові війська доступні як підкріплення, і ми зараз ведемо переговори з Литвою, щоб з’ясувати, чи буде в цьому сенс”, – сказала вона.
І хоч Росія заперечує плани вторгнення в Україну, десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів змусили Сполучені Штати викликати близько 3000 військових для підтримки східного флангу НАТО в Польщі та Румунії.
НАТО вже розгорнуло чотири багатонаціональні бойові підрозділи загальною чисельністю близько 5000 військовослужбовців у Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Їх відправили туди у відповідь на анексію Москвою Криму у 2014 році.
Одначе, Ламбрехт знову виключила постачання Києву зброї після того, як посольство України в Німеччині надіслало список з конкретними запитами до міністерства закордонних справ і оборони в Берліні.
До цього списку увійшли системи протиракетної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, окуляри нічного бачення, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції та військові машини швидкої допомоги — обладнання, якого, частково, вже не вистачає і в самих німецьких військах.
- Нагадаємо, наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.
- Влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які Захід запровадить проти Росії у разі вторгнення в Україну.