13 грудня Німеччина пообіцяла виділити додаткові 53,2 мільйона доларів на підтримку України в зимовий період, оскільки країна зіштовхується з ракетними нападами Росії на критичну інфраструктуру, залишаючи мільйони цивільних без світла, опалення та води.

Про це повідомляє CNN.

Підтверджуючи обіцянку, міністерка закордонних справ Анналена Бербок звинуватила президента Росії Володимира Путіна в спробі “зламати українців своєю жорстокою тактикою занурення їх у холод”, додавши, що Захід “не допустить цього”.

Німеччина надішле обладнання для відновлення енергетичної мережі України, включно з генераторами та трансформаторами, повідомила Бербок.

“Ракети Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика при світлі мобільних телефонів. Діти роблять домашнє завдання при свічках в шапках, шарфах та куртках”, – додала вона.

Гроші були частиною загальної суми у понад один мільярд доларів, яку пообіцяли виділити 46 країн і 24 міжнародні організації 13 грудня на конференції в Парижі, яка мала на меті мобілізацію негайної підтримки України в період з грудня по березень.

Згідно з пресрелізом швейцарського уряду, Швейцарія також оголосила про надання Україні понад 100 мільйонів доларів США.

Зауважимо, що 13 грудня у Парижі на міжнародній конференції “Солідарність з українським народом” держави-донори пообіцяли Україні швидку допомогу для зимового сезону, що почався, у зв’язку з масштабними руйнуваннями критичної інфраструктури через ракетні атаки росіян. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захід покликаний допомогти “українському народу пережити цю зиму”.