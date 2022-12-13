Про це повідомляє CNN.
Підтверджуючи обіцянку, міністерка закордонних справ Анналена Бербок звинуватила президента Росії Володимира Путіна в спробі “зламати українців своєю жорстокою тактикою занурення їх у холод”, додавши, що Захід “не допустить цього”.
Німеччина надішле обладнання для відновлення енергетичної мережі України, включно з генераторами та трансформаторами, повідомила Бербок.
“Ракети Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика при світлі мобільних телефонів. Діти роблять домашнє завдання при свічках в шапках, шарфах та куртках”, – додала вона.
Гроші були частиною загальної суми у понад один мільярд доларів, яку пообіцяли виділити 46 країн і 24 міжнародні організації 13 грудня на конференції в Парижі, яка мала на меті мобілізацію негайної підтримки України в період з грудня по березень.
Згідно з пресрелізом швейцарського уряду, Швейцарія також оголосила про надання Україні понад 100 мільйонів доларів США.
Зауважимо, що 13 грудня у Парижі на міжнародній конференції “Солідарність з українським народом” держави-донори пообіцяли Україні швидку допомогу для зимового сезону, що почався, у зв’язку з масштабними руйнуваннями критичної інфраструктури через ракетні атаки росіян. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захід покликаний допомогти “українському народу пережити цю зиму”.
- Велика Британія оголосила про надання нового пакету допомоги Україні. Військова підтримка розрахована на 50 млн фунтів стерлінгів.
- Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з РФ щодо припинення широкомасштабної війни проти України.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Європейського Союзу. Він закликав відрядити на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України спеціальні місії.