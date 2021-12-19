Німеччина посилює обмеження на поїздки з Великобританії, намагаючись стримати поширення нового штаму коронавірусної хвороби Omicron.

Про це повідомляють у Федеральному міністерстві охорони здоров’я.

Про нові правила в’їзду до країни оголосили в Інституті Роберта Коха, оскільки Німеччина класифікує Великобританію як зону небезпеки з найвищим рівнем ризику поширення COVID-19.

Починаючи з 23.00 за місцевим часом, таким перевізникам, як авіакомпанії, заборонено перевозити британських туристів до Німеччини. В’їзд до країни дозволено лише громадянам і резидентам Німеччини, їхнім партнерам і дітям.

До транзитних пасажирів з Великобританії обмеження не застосовуються.

Кожний, хто в’їжджає в Німеччину з Великобританії, повинен мати негативний ПЛР-тест, а також зобов’язаний перебувати на карантині протягом 14 днів, незалежно від статусу вакцинації.

Зазначається, що обмеження можуть тривати щонайменше до 3 січня 2022 року.