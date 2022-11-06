Про це повідомило Zeit.de.

Швейцарія обґрунтовує відмову надання Україні набоїв статусом нейтральної країни. Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що потенційно така позиція може загрожувати національній безпеці самої Німеччини у випадку кризової ситуації.

“Німеччина більше не може – як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard – ставити себе у залежність. Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей “нейтралітет”?” — порушила питання Штрак-Циммерман.

Вона додала, що зі Швейцарії ФРН отримує ще боєприпаси до системи зенітного озброєння Mantis, озброєння бойової машини піхоти Puma та бойових літаків Tornado й Eurofighter. Депутатка закликала “негайно перевірити відповідні маршрути доставлення при замовленні боєприпасів і за необхідності — змінити або скоригувати їх”.

Gepard, які Україна отримала від Німеччини, оснащені спареною 35-мм гарматою швейцарського виробника озброєнь Oerlikon. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зверталася до швейцарської колеги Віоли Амхерд з проханням реекспортувати боєприпаси в Україну, але отримала відмову.

Вперше Швейцарія відхилила експортний запит на початку червня. Тоді йшлося про постачання близько 12 400 снарядів Gepard.

Вдруге Швейцарія відхилила прохання Німеччини на початку листопада, зазначало Reuters.