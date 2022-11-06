Про це повідомило Zeit.de.
Швейцарія обґрунтовує відмову надання Україні набоїв статусом нейтральної країни. Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що потенційно така позиція може загрожувати національній безпеці самої Німеччини у випадку кризової ситуації.
“Німеччина більше не може – як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard – ставити себе у залежність. Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей “нейтралітет”?” — порушила питання Штрак-Циммерман.
Вона додала, що зі Швейцарії ФРН отримує ще боєприпаси до системи зенітного озброєння Mantis, озброєння бойової машини піхоти Puma та бойових літаків Tornado й Eurofighter. Депутатка закликала “негайно перевірити відповідні маршрути доставлення при замовленні боєприпасів і за необхідності — змінити або скоригувати їх”.
Gepard, які Україна отримала від Німеччини, оснащені спареною 35-мм гарматою швейцарського виробника озброєнь Oerlikon. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зверталася до швейцарської колеги Віоли Амхерд з проханням реекспортувати боєприпаси в Україну, але отримала відмову.
Вперше Швейцарія відхилила експортний запит на початку червня. Тоді йшлося про постачання близько 12 400 снарядів Gepard.
Вдруге Швейцарія відхилила прохання Німеччини на початку листопада, зазначало Reuters.
“Згідно з принципом закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті”, — заявляли в уряді.
- Ще у травні Німеччина заявила, що передасть Україні 15 установок у середині липня.
- У липні Федеральний уряд Німеччини заявив, що зможе доставити в Україну велику кількість боєприпасів для Gepard, бо країна знайшла виробника боєприпасів для САУ.
- 8 серпня до України прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Ця техніка здатна працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Через два дні Україна отримала ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
- Уряд Німеччини 6 вересня заявив, що підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Протягом тижня ЗСУ отримали додаткові п’ять установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.
- Наприкінці вересня Збройні сили України мали на своєму озброєнні 30 одиниць установок Gepard, які захисникам передала Німеччина.