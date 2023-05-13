Про це повідомляє Tagesspiegel.
Новий пакет допомоги міститиме у собі: 30 танків Leopard 1, 15 зенітних самохідних установок Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні установки IRIS-T.
“Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки”, – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. “На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надаватиме будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив очільник Міноборони Німеччини.
Зазначається, що новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку повномасштабної війни.
- Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, підтвердило 11 травня британське міністерство оборони.
- 3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів США.