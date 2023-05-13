Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Новий пакет допомоги міститиме у собі: 30 танків Leopard 1, 15 зенітних самохідних установок Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні установки IRIS-T.

“Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки”, – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. “На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надаватиме будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив очільник Міноборони Німеччини.

Зазначається, що новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку повномасштабної війни.