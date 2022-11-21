Після інциденту з падінням ракети на польську територію, Німеччина взяла на себе зобов'язання патрулювати повітряний простір Польщі з допомогою винищувачів Eurofighter.

Про це повідомила очільниця Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у Twitter.

Крістіна Лабрехт провела перемовини з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, після чого вони дійшли згоди щодо необхідності захисту неба Польщі:

“Разом із моїм польським колегою Маріушем Блащаком ми домовилися направити до Польщі ракетні комплекси Patriot та підтримати захист польського повітряного простору за допомогою винищувачів Eurofighter”, – повідомила міністерка, яку процитувала пресслужба Департамента оборони ФРН.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.