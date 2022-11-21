Про це повідомила очільниця Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у Twitter.
Крістіна Лабрехт провела перемовини з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, після чого вони дійшли згоди щодо необхідності захисту неба Польщі:
“Разом із моїм польським колегою Маріушем Блащаком ми домовилися направити до Польщі ракетні комплекси Patriot та підтримати захист польського повітряного простору за допомогою винищувачів Eurofighter”, – повідомила міністерка, яку процитувала пресслужба Департамента оборони ФРН.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- 70% поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідство у справі вибуху ракети у Пшеводуві має записи з камер SG, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.