Джерело: Генштаб ЗСУ та Посольство Німеччини в Києві.
Відтак, за останній тиждень Німеччина надала Україні:
- 1 РЛС виявлення повітряних цілей TRML-4D;
- 2 броньовані мостоукладальники BIBER;
- 3 мобільні захищені мінні трали;
- 54 розвідувальні БпЛА VECTOR;
- 8 розширених діапазонів пропускання радіочастот для радіоелектронних комплексів боротьби з БпЛА;
- 6 прикордонно-патрульних автомобілів;
- 1 сканер радіочастот/ станція радіочастотних перешкод;
- 2 вантажні автомобілі 8х6 зі змінними системами завантаження і 20 платформами;
- 5 великовантажних сідлових тягачів 8×8 HX81 і 12 причепів до них;
- 8 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 34 автомобілі-пікапи;
- 8 вантажівок Zetros.
Зазначається, що Федеральний уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, своєю чергою, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат під час надання ними підтримки Україні.
Постачання з галузевих запасів фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з постачань потребують модернізації або виробництва, яке триває; також відбуваються навчальні заходи.
- Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов’язалися спорядити Україні чотири такі системи.
- 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування.
- Україна та Німеччина розпочинають спільний проєкт з оснащення об’єктів критичної інфраструктури відновлюваними джерелами енергії.