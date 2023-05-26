Джерело: Генштаб ЗСУ та Посольство Німеччини в Києві.

Відтак, за останній тиждень Німеччина надала Україні:

1 РЛС виявлення повітряних цілей TRML-4D;

2 броньовані мостоукладальники BIBER;

3 мобільні захищені мінні трали;

54 розвідувальні БпЛА VECTOR;

8 розширених діапазонів пропускання радіочастот для радіоелектронних комплексів боротьби з БпЛА;

6 прикордонно-патрульних автомобілів;

1 сканер радіочастот/ станція радіочастотних перешкод;

2 вантажні автомобілі 8х6 зі змінними системами завантаження і 20 платформами;

5 великовантажних сідлових тягачів 8×8 HX81 і 12 причепів до них;

8 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

34 автомобілі-пікапи;

8 вантажівок Zetros.

Зазначається, що Федеральний уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, своєю чергою, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат під час надання ними підтримки Україні.

Постачання з галузевих запасів фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з постачань потребують модернізації або виробництва, яке триває; також відбуваються навчальні заходи.