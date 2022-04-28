Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Німеччини.

До пакету збройної допомоги входять: протитанкові та зенітні ракети, боєприпаси, протибункерні бомби, кулемети, протитанкові міни, ручні гранати й заряди вибухівки.

“Ми б не хотіли нічого більше, як негайно покласти край страшній війні проти України та жахливим стражданням українців”, — написали у МЗС Німеччини.

Раніше Німеччина уникала споряджання важкої зброї безпосередньо в Україну. Уряд Німеччини посилався на різні причини, зокрема на те, що зброї не було в наявності, що навчання українських солдатів керувати цим обладнанням потребує надто багато часу, і що це може спровокувати Росію на ширший конфлікт.