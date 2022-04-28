Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Німеччини.
До пакету збройної допомоги входять: протитанкові та зенітні ракети, боєприпаси, протибункерні бомби, кулемети, протитанкові міни, ручні гранати й заряди вибухівки.
“Ми б не хотіли нічого більше, як негайно покласти край страшній війні проти України та жахливим стражданням українців”, — написали у МЗС Німеччини.
Раніше Німеччина уникала споряджання важкої зброї безпосередньо в Україну. Уряд Німеччини посилався на різні причини, зокрема на те, що зброї не було в наявності, що навчання українських солдатів керувати цим обладнанням потребує надто багато часу, і що це може спровокувати Росію на ширший конфлікт.
- На початку квітня німецький канцлер Олаф Шольц відмовляється збільшувати військову допомогу Україні – попри тиск з боку партнерів по коаліції.
- 13 квітня президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому президенту у візиті до Києва через загравання з Кремлем. Представник німецького уряду заявив, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр займає “чітку та недвозначну позицію” на підтримку України. Тому у Берліні не розуміють, чому Київ проти візиту Штайнмаєра до столиці України.
- У цей же день стало відомо, що ФРН постачатиме Україні танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder, а також танкові мостоукладальники Biber.
- Згодом канцлера Німеччини Олафа Шольца розкритикували за брак лідерських позицій у політиці щодо України на тлі війни з РФ. Голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрейтер виступив із вимогою надати Києву більше важкого озброєння.
- 22 квітня Олаф Шольц заявив, що його країна не може відмовитися від російського газу, оскільки це зашкодить економіці та “не допоможе зупинити війну РФ проти України”.