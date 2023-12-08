Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До нового пакету увійшли:
- 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (раніше було 25 750) (з запасів Бундесверу та промислових запасів)
- 1 розвідувальний комплекс LUNA NG
- 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (ранішебуло 142)
- 6 прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235)
- 8 вантажівок Zetros (було 224)
- 100 000 аптечок (раніше було 400 000)
- медичні засоби
- 70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.
“Це промислові поставки, що фінансуються за рахунок коштів ініціативи з модернізації. Деякі з цих поставок пов’язані з ремонтними заходами або з виробництвом, яке ще триває; крім того, надаються деякі послуги з навчання”, — зазначається на сайті німецького уряду.
Раніше стало відомо, що у Німеччині завершили підготовку для роботи з Patriot ще 70 українських військових.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall також планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.