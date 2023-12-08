Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нового пакету увійшли:

250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (раніше було 25 750) (з запасів Бундесверу та промислових запасів)

1 розвідувальний комплекс LUNA NG

10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (ранішебуло 142)

6 прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235)

8 вантажівок Zetros (було 224)

100 000 аптечок (раніше було 400 000)

медичні засоби

70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.

“Це промислові поставки, що фінансуються за рахунок коштів ініціативи з модернізації. Деякі з цих поставок пов’язані з ремонтними заходами або з виробництвом, яке ще триває; крім того, надаються деякі послуги з навчання”, — зазначається на сайті німецького уряду.

Раніше стало відомо, що у Німеччині завершили підготовку для роботи з Patriot ще 70 українських військових.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall також планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.