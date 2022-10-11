Україна отримала першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM) від Німеччини. Наша країна стала першою у світі, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.

Про це повідомило Spiegel.

Постачання мали відбутися у листопаді, але у відповідь на масовані обстріли з боку РФ міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала передачу “найближчими днями”. Україна отримала системи ППО поблизу українсько-польського кордону.

Найсучаснішу систему протиповітряної оборони виробляють в Німеччині. Розробляти системи розпочали лише у 2014 році. Вони призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Ракети IRIS-T мають інфрачервону головку, яка наводить її на ціль. Водночас ракета не виявляє своєї присутності та нічого не випромінює. Ракета здатна вражати ціль, яка перебуває на відстані до 40 км. Захопити ціль головка самонаведення може з відстані 20 км.

Боєприпас може випускатися до 20 км у висоту. Система ППО має сумісність з іншими ППО країн НАТО. Крім того, IRIS-T має 8 ракет у пусковій установці, вертикальний запуск ракет і кут огляду радара – 360 градусів.